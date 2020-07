Positano. Crolli anche nel pomeriggio dopo la frana, il video in diretta di Ferdy Cioffi per Positanonews

Positano ( Salerno ) . Crolli anche nel pomeriggio dopo la frana, il video in diretta di Ferdy Cioffi per Positanonews . Una giornata dura oggi per la perla della Costiera amalfitana, ancora crolli dopo la frana di questa mattina, ripresa in diretta da Positanonews.

Praticamente ogni ora c’è stato un distacco di materiale roccioso che ha provocato una nuvola di polveri , alla mezza, all’una e mezza e così via fino nel pomeriggio, il secondo distacco maggiore del primo , poi tutti quasi di assestamento . Almeno cinque .

Il distacco è avvenuto al confine con Praiano, in una zona già interdetta dal 2013, e al di sotto della sede stradale, quindi non ha interessato ne la viabilità della S.S. 163 nella linea Amalfi – Sorrento , ne l’area di balneazione e viabilità quindi nessun problema per vie del mare e stabilimenti balneari.

Sul posto la Capitaneria di Porto di Positano , poi i colleghi , carabinieri e vigili del fuoco di Maiori, che poi sono andati via visto che non vi era pericolo per abitazioni e persone .