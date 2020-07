Positano, controlli a tappeto della Polizia Municipale: multe e sequestro di veicoli

Intensificati in maniera molto consistente i controlli della Polizia Municipale a Positano. Ogni anno, in particolare di questi tempi, quando l’affluenza è più rilevante rispetto ad altri periodi dell’anno, i controlli degli agenti della Polizia Municipale si fanno sempre più serrati.

Controlli che sono volti ad individuare eventuali irregolarità per quanto riguarda i veicoli e i conducenti degli stessi. In particolare, nel corso degli ultimi giorni, sono state elevate diverse sanzioni per mancanza di assicurazione: alcuni veicoli, in particolare motocicli, sono stati sequestrati.

Ricordiamo che circolare senza assicurazione con la propria moto comporta una sanzione amministrativa il cui importo è compreso tra 849 e 3.396 Euro. Per il motociclista recidivo che viene scovato alla guida del proprio veicolo senza assicurazione per due volte nell’arco di due anni è prevista una sanzione che va da 1.698 a 6.792 Euro. Oltre alla sanzione è prevista anche la sospensione della patente da uno a due mesi. Ma non è tutto. Oltre alla sanzione derivante dalla guida di un mezzo senza copertura assicurativa, ci sono altre conseguenze: oltre alla sanzione è previsto il sequestro del mezzo che verrà trasportato in luogo sicuro e non di pubblico passaggio indicato dalle Forze dell’Ordine oppure, in alcuni casi, indicato dallo stesso trasgressore. La normativa prevede il fermo amministrativo per 45 giorni dalla data in cui è stata pagata la sanzione.