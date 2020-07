Positano. Controlli ai ristoranti dalla polizia municipale per il rispetto delle norme anti Covid. Positano Città sicura

Positano ( Salerno ) . Coronavirus, bar e ristoranti rispettano le norme anti-contagio: continuano i controlli della Polizia Locale nella perla della Costiera amalfitana finalizzati al rispetto delle norme anti-contagio per fronteggiare l’avanzata del coronavirus che in Costa d’ Amalfi è assente. Positano non ha mai avuto neanche un contagio per coronavirus covid- 19 in tutto il lockdown . Sono stati a decine i controlli dei caschi bianchi. Non sono state riscontrate violazioni. Le attività, con personale sia in divisa che borghese, proseguiranno anche nei prossimi giorni. Molti preoccupati, anche perchè il momento è difficile per tutti “l’intento non è quello di non voler elevare sanzioni a prescindere ma di educare e aiutare i soggetti controllati ad applicare correttamente la norma Siamo ben consapevoli delle limitazioni e dei sacrifici creati da questa situazione, che peraltro condividiamo in termini di disagio quotidiano, ma la volontà è quella di concorrere fattivamente al contrasto del diffondersi del Coronavirus sul nostro territorio. Le misure restrittive adottate in questi giorni sono funzionali e necessarie ad arginare l’epidemia in atto. Ognuno di noi deve fare la sua parte. L’amministrazione, consapevole delle difficoltà dettate da questa situazione, rinnova la propria solidarietà e vicinanza a tutta la popolazione e resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento”. Positano è Città Sicura, in primis per i cittadini, che sono loro a chiedere di far rispettare le norme, come è successo ieri a una donna che non indossava la mascherina sul bus interno, ma anche a Nocelle, dove gli stessi residenti chiedono ai tanti escursionisti che a frotte arrivano dal Sentiero degli Dei , percorrendo il tratto da Agerola sulla Costa d’ Amalfi fino a Praiano e Positano. I controlli della polizia municipale comunque sono estesi a tutto il territorio e garantiscono sicurezza alla città