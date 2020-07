Positano, controlli a tappeto della Polizia Municipale

Nella giornata di oggi a Positano ci sono stati controlli a tappeto da parte degli agenti della Polizia Municipale, su tutto il territorio comunale. Gli uomini agli ordini del comandante Sergio Ponticorvo, hanno perlustrato le sedi stradali interne ed esterne, per varie verifiche, riguardanti anche la sosta dei veicoli. Il nucleo di Polizia Locale, impegnato anche nel monitoraggio, ricordiamo che in questo periodo vanta di un organico potenziato, per far fronte alle maggiori esigenze richieste dal territorio, soprattutto nel periodo estivo, momento in cui le forze sono maggiormente impegnate.