Positano. Controlli a tappeto della Polizia Municipale: in molti non sapevano di non essere assicurati. Dai controlli a tappeto della Polizia Municipale a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è emersa una situazione davvero paradossale: in molti non erano neanche al corrente di non essere assicurati. Non solo. Pare che qualcuno avesse dato in carico o avesse fatto un contratto di assicurazione. Si tratta di storie abbastanza strane, queste nella bella cittadina della Costa d’Amalfi.