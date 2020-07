Positano, completata illuminazione pubblica Via Liparlati Montepertuso

Positano, è stata completata la pubblica illuminazione sulla scala di collegamento tra Liparlati e Montepertuso, la via del Craro come la chiamano gli abitanti del luogo, perchè attraversa la grotta omonima.

Un percorso molto panoramico che parte dalla statale 163 in località Liparlati ed arriva in prossimità del parcheggio di Montepertuso, in località ‘San Gennaro’ , per strada di può trovare un’edicola intitolata a San Giuseppe, ed appunto la grotta del Craro, ricca di stalattiti, che denotano la sua composizione in roccia calcarea.

Fino a qualche decennio fa la grotta veniva illuminata con falò in occasione della festa di San Giacomo il 25 luglio, ora è arrivata la corrente elettrica, e la strada può essere percorsa in sicurezza anche la sera dagli abitanti , e dai turisti che vogliono godere della vista notturna della piramide positanese.

Foto Giuseppe Di Martino