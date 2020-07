Positano: come anticipato, don Danilo Mansi sarà il nuovo parroco. Arriverà il 5 agosto

Come avevamo anticipato già a gennaio scorso, sarà don Danilo Mansi il nuovo parroco di Positano. Dopo l’anno sabbatico preso da don Nello Russo, che doveva terminare a fine estate 2019, per un anno ha amministrato la Chiesa don Giulio Caldiero. Dopo l’esperienza a Conca de’ Marini, quindi, don Danilo guiderà la chiesa di Positano e lo farà dal prossimo 5 agosto.

L’ufficialità è stata data durante la santa Messa di questa mattina, alle ore 9,30, alla chiesa del Santo Rosario: la decisione è arrivata in seguito alle dimissioni di don Nello Russo. La data del 5 agosto è significativa, in quanto comincerà la classica funzione “Esce ‘a Maronna”, con la statua della Madonna che viene fatta uscire dalla cappella di Santo Stefano, dove si trova durante l’anno, e posta sul trono dove resterà fino al 22 agosto. Il giorno 15 agosto dopo la messa nella Chiesa Madre la processione con la Statua della Madonna si sposta di solito in spiaggia. Da capire se anche quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, la processione seguirà stesso percorso. Una festa molto importante per i positanesi, ovvero quella della Madonna dell’Assunta.

Don Danilo, come rivelammo in inverno, aveva preannunciato ai suoi fedeli più stretti la decisione e sarebbe anche ben accetto a don Giulio Caldiero, che ha amministrato fino ad ora la Parrocchia positanese. Nato a Nocera Inferiore il 31 luglio del 1984 da Antonio e da Malinconico Annamaria (residenti a Maiori), don Danilo è stato ordinato sacerdote l’11 settembre 2009 da Mons. Orazio Soricelli nella Cattedrale di Amalfi. Vicario parrocchiale nella Chiesa di S. Pietro Apostolo in Cetara e Segretario dell’Arcivescovo.