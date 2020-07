Positano. Prove alla Chiesa Nuova per il videoclip del rapper torinese Fred De Palma, che ha scelto la costiera amalfitana per girare il video del singolo “Paloma”. Il rapper alloggia all’albergo Hotel Villa Flavio Gioia di Positano in centrale e panoramica posizione nei pressi della Spiaggia Grande e per le scene del suo video ha scelto sia il mare che la zona alta della città, come ad esempio la piazza antistante la Chiesa Nuova che oggi si è vestita a festa per le riprese tra la partecipazione e la curiosità di tanti cittadini. Noi di Positanonews eravamo sul posto ed abbiamo ripreso per voi alcuni momenti delle prove pubbliche, evitando volutamente di riprendere parti del videoclip per evitare qualsiasi tipo di problema legato ai diritti d’autore.