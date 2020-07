Positano, circola un avviso di sostituzione contatori: nessuna truffa in corso, ma guardia alta

Positano, da alcuni giorni circolano avvisi come quello in foto che annunciano l’imminente sostituzione del contatore dell’Enel. Ci teniamo a rassicurare i positanesi che, dopo le opportune verifiche, abbiamo potuto constatare che non vi è alcuna truffa in atto come molti credono. E’ tutto in regola e i contatori saranno sostituiti dai veri operatori Enel che, ricordiamo, a causa dell’emergenza sanitaria in corso dovuta al coronavirus covid-19, non entreranno in casa ma sostituiranno solo i contatori esterni.

La paura, probabilmente, si è generata in seguito ai classici episodi di frodi messe in atto da finti operatori sia telefonici che del servizio idrico o elettronico, che promettono di offrire un servizio e riescono ad estorcere dati sensibili soprattutto agli anziani che si ritrovano spesso danneggiati economicamente.

Dunque non c’è da preoccuparsi, ma ciò non esclude a prescindere l’assenza dei suddetti impostori ed è comunque doveroso restare in guardia, perché la truffa è sempre dietro l’angolo.