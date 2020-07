Positano. Centralino caldo al Comune per le informazioni turistiche che l’azienda non fornisce. Positano da sempre è un’ambita meta del turismo. L’abbiamo notato anche in questo primo periodo di post lock down: infatti, non appena è stato possibile per i cittadini italiani uscire dalle proprie abitazioni, in molti si sono fiondati proprio nella perla della Costiera Amalfitana, per trascorrere ore o giorni di relax. Persone “comuni” e VIP, italiani e non.

Ma, proprio nella bella cittadina della Costa d’Amalfi, si verifica un mistero: l’azienda turistica ha lasciato alla chetichella il Comune di Positano, completamente abbandonato a se stesso, in una situazione di mancanza di copertura per quanto riguarda le informazioni turistiche. Per questo motivo, le persone interessate a passare il loro tempo a Positano sono costrette a chiamare continuamente direttamente il Comune.