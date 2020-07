Positano, caos sulla motonave: arrivano segnalazioni di assembramenti. Interviene Guardia Costiera

Caos nel pomeriggio di ieri, domenica, in una motonave che toccava i territori di Ischia, Capri, Positano e Salerno. Sono giunte, infatti, tantissime segnalazioni di assembramenti sull’imbarcazione, a tal punto che il Comandante della Capitaneria di Porto di Positano ha deciso di far scendere tutti i passeggeri per controllarli.

Controlli durati oltre mezzora che hanno permesso di stabilire che in realtà era tutto in ordine: la motonave, infatti, poteva ospitare per legge 365 persone, e a bordo vi erano solo 320 persone. La sanzione sarebbe stata pesante, ma alla fine tutto era in regola.

Insomma, un caos generato da una paura che ormai ci sta accompagnando da diversi mesi a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Moltissime persone si sono lamentate di possibili assembramenti e così, in maniera professionale, la Capitaneria di Porto di Positano ha deciso di intervenire. Tutto nella norma, fortunatamente.