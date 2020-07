Positano. Cambia il modello per la distribuzione dei buoni. A Positano, Comune della Costiera Amalfitana, cambia il modello per la distrubuzione dei buoni spesa per gli anziani e/o i disabili post-Covid: è molto più preciso e dettagliato. Con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 06.07.2020, è stato fornito atto di indirizzo al Settore Servizi Sociali ai fini dell’erogazione di buoni spesa di €100,00 spendibili presso la farmacia, la parafarmacia e gli esercizi alimentari, ubicati nel territorio del Comune di Positano, ai nuclei familiari (risultanti da stato di famiglia), residenti nel Comune di Positano, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Residenza nel Comune di Positano

nuclei familiari (risultanti da stato di famiglia), in cui siano presenti anziani di età superiore a 65 anni, che abbiano un ISEE inferiore ad €29.127,21

disabili non autosufficienti, con riconoscimento dell’indennità di accompagnaento (L.18/1980) oppure con riconoscimento di gravità art. 3, comma 3°, L. 104, in entrambi i casi senza rivedibilità.

La Giunta Comunale ha stabilito, altresì, che in caso di insufficienza dei fondi comunali ed al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari gli importi dei buoni assegnati saranno ridotti proporzionalmente.

Qui l’allegato.