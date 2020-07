Positano, buche profonde in via Pastiniello: attenzione al tombino

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione, in cui si evidenzia la presenza di buche profonde in via Pastiniello, nei pressi della Lavanderia Arcobaleno, a Positano.

Si pone attenzione soprattutto per un tombino che può risultare pericolorso per chi percorre questo particolare tratto di via Pasitea, arteria che conduce nel centro del paese.

Proprio questa strada, fu interessata nei mesi scorsi da lavori di rifacimento del manto, prima che iniziasse il lockdown per l’emergenza coronavirus.