Positano. Auguri a Raffaele Tagliafierro e Valentina Cuccaro per la nascita di Amelia

Positano, costiera amalfitana. Fiocco rosa nella città verticale per la nascita di Amelia che va a rendere ancora più bella e felice la vita dei neogenitori Valentina Cuccaro e Raffaele Tagliafierro, titolare della cantina vinicola a Tramonti. La redazione di Positanonews si unisce al coro di congratulazioni per questo lieto evento ed augura a Valentina e Raffaele di essere sempre felici come in questo prezioso momento. Benvenuta Amelia.