Positano, arrivano i fantastici yacht “Edesia” e “My Little Violet” e a Capri “Eleni” e “Faith”

Dal Golfo di Salerno a quello di Napoli continua la sfilata di imbarcazioni di lusso che fanno capolino nelle acque delle perle della Campania di Positano e Capri . Anche quest’oggi, come testimoniano le immagini, erano presenti alcuni splendidi yacht: si tratta di Edesia e My Little Violet a Positano ed Eleni e Faith a Capri .

Dalla Costiera amalfitana alla Penisola sorrentina, costa d’ Amalfi e Sorrento , con Capri non mancano gli yacht di lusso dunque.

My Little Violet è stato lanciato nel 2006 e presenta un mix di falegnameria classica completata da un’atmosfera decisamente contemporanea. L’arredamento interno è stato lussuosamente rivestito in pelle scamosciata, accoglienti ciniglia, sete e pelle per creare un’atmosfera calda e rilassata. L’ampio spazio sul ponte è sorprendentemente spazioso con la zona pranzo esterna unita al salone principale per creare una doppia area relax.

Costruito in classe GRP a RINA dal cantiere italiano Benetti, Edesia è stato progettato da Stefano Righini ed è stato consegnato all’inizio del 2014 come una delle serie Benetti Classic 121 del cantiere. Conforme alla MCA, un interno luminoso e contemporaneo di Frrancois Zuretti ospita 12 ospiti in cinque cabine. La master suite ha un letto king size con cabina spogliatoio per lui e per lei, e ci sono cabine VIP a babordo e tribordo più due cabine doppie con cuccette Pullman. Tutte le cabine sono dotate di bagno privato.

Il salone principale è inondato di luce e offre un ambiente sorprendente e confortevole, mentre la Master Suite ha una vista panoramica che continua l’uso di vetro e luce per creare quella sensazione di spazio. L’area di prua è stata ridisegnata su questo esclusivo Benetti Classic per fornire un’area incredibilmente spaziosa e socievole. I due motori MTU da 1.450 CV le offrono una velocità di crociera di 13,5 nodi e un’autonomia di 3.400 miglia nautiche a 11 nodi.