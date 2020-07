Positano. Arriva il nuovo Aprea 36 hard top della Grassi Junior

È arrivato a Positano il nuovo Aprea 36 hard top della Grassi Junior.

Nonostante le difficoltà da emergenza Covid, a Positano si continua ad investire per garantire un’accoglienza d’eccellenza con servizi nautici di lusso.

L’arrivo di questo gioiello della nautica sorrentina testimonia il coraggio degli imprenditori costieri che non si arrendono al calo di presenza estera ma puntano invece sul made in Italy per concludere con qualità e dignità questa anomala stagione estiva.

Complimenti e… auguri!