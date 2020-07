Positano. Apposizione di un nuovo pannello in ceramica in ricordo dello scrittore John Steinbeck, che sostituisce quello distrutto anni fa

Riportiamo il post pubblicato da Daniele Esposito, presidente dell’Associazione Macchia Mediterranea di Positano, riguardante l’apposizione di un nuovo pannello in ceramica in ricordo dello scrittore John Steinbeck:

A seguito dei lavori eseguiti diversi anni fa per la riqualificazione dell’edificio, una volta “Azienda di Soggiorno e Turismo”, dovette essere rimosso il pannello in ceramica che l’Azienda aveva posto all’esterno dell’edificio in omaggio allo scrittore e premio Nobel John Steinbeck. Purtroppo la rimozione comportò la distruzione del pannello e la sua inevitabile perdita.

L’Associazione Macchia Mediterranea, ritenendo doveroso ripristinare l’omaggio allo scrittore, si è fatta carico della sua realizzazione e, supportata dal Comune di Positano, ha intrapreso l’iter burocratico per l’affissione di un nuovo pannello, identico a quello precedente per poi collocarlo nello stesso posto di quello distrutto.

E che sia di fondamentale importanza che le parole riportate su questo pannello siano sempre ben impresse nella mente dei Positanesi. Dandogli il giusto peso tenendo conto da chi sono state scritte e il messaggio che con queste ha voluto lasciarci nel definire Positano un luogo unico e paradisiaco ma molto fragile.

In queste parole ci sono molte di quelle fondamentali linee guida per una vera tutela e salvaguardia del territorio, della storia, cultura,tradizioni e dell’economia di Positano, oltre a quel buon senso civico che attraverso la sana convivenza tra le persone di una comunità porta a quello della buona e vera ospitalità.

L’Associazione Macchia Mediterranea ringrazia tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione del pannello e della struttura di supporto (gli stessi della realizzazione di quello per la statua di Amerigo Tot), tutti i suoi sostenitori che rendono possibile queste sue iniziative, il Comune di Positano per la preziosa collaborazione, e l’Azienda di Soggiorno e Turismo per averci aperto la strada e la mente a queste importanti riflessioni.

E un grazie di cuore a John Steinbeck.