Eccovi l’anteprima della splendida mostra dedicata alle donne, curata dal grande gallerista Antonio Miniaci, il quale ci aveva anticipato diversi giorni fa l’evento che si tiene alla Pinacoteca di Positano. Un evento basato e ispirato alla figura della donna: sono esposte le opere di Giuliano Grittini, un artista che si ispira alla pop-art, è uno dei numero uno, secondo solo a Mimmo Rotella.

Grittini è un affermato fotografo e artista. Autore di numerose pubblicazioni, tra le quali si ricordano un libretto di epigrammi e fotografie su vari artisti e poeti intitolato “44 facce d’Autore”, Grittini ha inoltre pubblicato per Stampa Alternativa, nella Collana millelire, “Fotografie e Aforismi di Alda Merini – Ringrazio sempre chi mi dà ragione”. Altri suoi lavori sono: “Aforismi di Alda Merini”, foto di Giuliano Grittini, Stampa Alternativa, Viterbo, 1997 e, per l’edizione “L’incisione”, il libro di “Fotografie e poesie di Alda Merini”. Infine, per l’”Edizione Pulcinoelefante”, ha pubblicato in tiratura limitata “Ritratti di Poeti e Artisti”.