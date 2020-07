Positano. Anteprima del matrimonio post Covid di Maria Laura e Christian, per la gioia di Christian Rey. Su Positanonews, anteprima del primo matrimonio post-Covid in diretta a Positano, nella perla della Costiera Amalfitana. “Abbiamo scelto Positano perché la location parla da sola – ci ha detto Christian, lo sposo, in attesa della sua futura moglie -. Positano è l’ideale per i matrimoni. E’ l’unica al mondo. Abbiamo deciso di sposarci qui proprio durante il Covid. Dopo il matrimonio resteremo qui e domani andremo via. Soggiorniamo all’Hotel Villa Franca”.

Una terza persona speciale, felicissima per il lieto evento, omonimo dello sposo, è Christian Rey, che arriverà sul luogo insieme con la moglie.

Un augurio speciale ai futuri sposi, da parte dell’intera redazione di Positanonews.