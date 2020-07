Positano. Arriva un nuovo e lussuoso yacht nelle acque della città verticale. Anche quest’anno, nonostante il periodo difficile per il settore turistico, non mancano le imbarcazioni di lusso nello specchio d’acqua antistante la città della costiera amalfitana. Ovviamente non possiamo parlare degli stessi numeri ai quali eravamo abituati gli scorsi anni perché l’emergenza Covid ha chiaramente fatto diminuire l’afflusso turistico non solo in costiera amalfitana ma in tutte le località di mare. Ma sicuramente la presenza di queste bellissime imbarcazioni rappresentano un motivo di speranza in questo momento così difficile e fanno capire che la bellezza dei nostri luoghi continua ad attrarre tanti visitatori che vogliono regalarsi l’emozione di un panorama unico come quello che Positano può offrire con la sua caratteristica piramide di case, con le sue spiagge ed il suo mare azzurro.

Sono due gli yacht Jodo e Antigua isola di Malta ed Eupheme isole Cayman