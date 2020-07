Positano, ancora tanti yacht di lusso: ecco Jag B e New Master. Controlli della Guardia Costiera – VIDEO

Ancora super yacht nelle acque di Positano. Abbiamo avvistato poco fa alcune imbarcazioni di lusso davvero spettacolari. La prima è JAG B, la quale può anche ospitare fino a 5 membri di equipaggio a bordo per assicurarti un’esperienza di lusso lussuosa e rilassata e tutte le tue esigenze vengono soddisfatte a bordo. Le specifiche a bordo della splendida costruzione Ferretti da 32,8 m lanciata nel 2015 includono aria condizionata, stabilizzatori At anchor (0 velocità) per una guida fluida contrastando il rollio causato da onde o vento, nonché un ampio elenco di servizi e giocattoli.

L’altro yacht è lo splendido New Master, progettato per ospitare comodamente fino a 12 ospiti durante la notte in 6 cabine, che comprende una master suite, 3 cabine doppie e 2 cabine doppie. È inoltre in grado di trasportare a bordo fino a 11 membri dell’equipaggio per garantire una rilassante esperienza di lusso in yacht. New Master presenta uno scafo in acciaio a cilindrata totale e sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak. È stata costruita secondo le regole della società di classificazione RINA (Registro Italiano Navale). Alimentato da 2 motori diesel Deutz (TBD 620 V16) da 2.448 CV e azionato dalle sue eliche a doppia vite Motor yacht New Master è in grado di raggiungere una velocità massima di 18 nodi e crociere comodamente a 16 nodi. Con i suoi 96.000 litri di serbatoi di carburante ha una portata massima di 5.182 miglia nautiche a 12 nodi. I suoi serbatoi d’acqua immagazzinano circa 27.860 di acqua dolce.

Intanto, in corso anche i controlli della Guardia Costiera.