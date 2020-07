Positano, anche Rai 1 racconta la vicenda frana. Accuse di abusivismo, ma ancora nessuna ordinanza

Ancora una volta le telecamere Rai a Positano. Stavolta, purtroppo, per un servizio dedicato ai due eventi franosi che, lo scorso 26 luglio, hanno interessato la località Laurito.

Come riporta la giornalista Alessandra Barone nel servizio Rai, i militari hanno rinvenuto una costruzione abusiva con lavori ancora in corso ed una macchina per la frantumazione delle rocce, occultata con un telo mimetico, al fine di impedirne l’individuazione con osservazione aerea.

Il servizio Rai, così come tutti i media nazionali e locali, vertono su accuse di abusivismo, ma non ci sono ancora documenti ufficiali. Noi di Positanonews ancora non siamo in possesso di ordinanze tecniche o perizie geologiche a dimostrare ciò.