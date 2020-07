Positano. Alla Scogliera annullata la serata di domenica 26 luglio

Positano, Costiera Amalfitana. Alla Scogliera annullata la serata di domenica 26 luglio. Si comunica che per difficoltà tecniche imprevedibili, non risolvibili in tempi necessari per effettuare la serata del 26 luglio p.v., la stessa è stata annullata. Ci scusiamo per l’inconveniente e sarà nostra premura comunicare la nuova data, si legge nell’avviso pubblicato sulla pagina Facebook della Scogliera di Positano, in Costiera Amalfitana.