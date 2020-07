Positano ( Salerno ) . Nuova apertura: il 4 luglio ha aperto a Positano “Antonella Ferrante”, i migliori prodotti in pelle artigianali. Nei video esclusivi di Positanonews anche Gigi D’Alessio, nella perla della Costiera amalfitana per un video clip musicale con Clementino, come anticipato dalla nostra testata giornalistica, la più vista in Italia e all’estero delle coste della Campania, non poteva non parlare di questo evento.

Arriva anche a Positano “Antonella Ferrante” brand partenopeo che realizza in modo artigianale i migliori prodotti in pelle:borse, guanti, sandali, e tutta la piccola pelletteria, un progetto interessantissimo nato in collaborazione con “Positano Car Service”, leader dei servizi turistici in Costiera.

Dalla Penisola sorrentina alla Costa d’ Amalfi la qualità e l’eccellenza. Il brand “Antonella Ferrante” già presente da anni a Sorrento con due store con i propri prodotti di pelletteria “Made in Italy”, visto il successo riscontrato con una clientela internazionale, in un momento così delicato per l’economia e la salute, si vuole proporre ad un pubblico sempre più esigente alla ricerca di prodotti esclusivi, scegliendo la perla della Costiera Amalfitana come suo flagship store.

Il negozio si trova a pochi metri salendo dalla centralissima Piazza dei Mulini in via C. Colombo, 71 a Positano.

www.antonellaferrante.it