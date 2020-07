Positano, Alessia Marcuzzi scaccia via i gossip e si rilassa (da sola) al San Pietro

Dopo le indiscrezioni lanciate ieri sera dalla nostra testata, esce “allo scoperto” Alessia Marcuzzi, con delle stories pubblicate su Instagram. Dal suo profilo, che vanta circa 5 milioni di follower, la bella conduttrice si mostra rilassata a Positano.

Nelle clip postate si può vedere la luna piena e splendente sulla Torre Assiola di Praiano, che accompagna due frammenti di video sulle note di All of me di John Legend con la Marcuzzi sul piccolo molo del San Pietro, prima di godersi nella quiete notturna un calice di vino bianco, al lume, guardando la spiaggetta di Laurito.



Tutti i segnali lasciati da Alessia Marcuzzi fanno capire che si sta godendo questo soggiorno da sola, lontano dai lavori negli studi televisivi, dedicandosi ad altri impegni di lavoro, tra pubblicizzazioni della sua linea di prodotti e il suo blog. Scaccia via così i gossip la bella Alessia, in una storia che forse continuerà a tenere banco per tutta l’estate, in un’Italia che anche in questo sta ritrovando la sua normalità.