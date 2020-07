Positano, al ristorante “La Cambusa” arriva il comico Geppo – FOTO

Entra sempre più nel vivo l’estate a Positano. Se l’affluenza non è ovviamente ancora paragonabile per quanto riguarda il turismo estero, i turisti italiani nelle ultime settimane sono aumentati a dismisura. E tra questi, come sempre, ci sono tanti personaggi noti: oltre ad Alessia Marcuzzi, abbiamo avuto notizia del grande comico romano, meglio noto come “Geppo“, il quale è stato allo storico ristorante “La Cambusa” a cena, nella serata di ieri.

Nato Simone Metalli, ma conosciuto come Geppo, nome che nasce dalla passione per il protagonista di un fumetto molto famoso nato negli anni 60′ e portato al successo per quasi 40 anni. E’ un comico con grandi abilità di interpretazione, minuziosa cura dei particolari accompagnata da una spontanea e genuina gestualità ed espressione.

Ha raggiunto grande notorietà attraverso i social network, riuscendo a coinvolgere e divertire un pubblico di tutte le età: ha cominciato, su Facebook e Youtube, a condividere il suo infinito repertorio di barzellette. La semplicità del personaggio emerge dai suoi video, tutti o quasi, rigorosamente ripresi dal suo amico e compagno di avventura Flavio “Il magnifico”nella piazza del quartiere dove e’ nato.

La pagina Facebook Geppo Show nasce il 28 aprile 2015. Ad oggi conta un totale di oltre 1200 video barzellette e 470.000 follower. Tutte le barzellette vengono anche pubblicate sul canale YouTube che oggi conta 87.500 mila iscritti e 48.000.000 views.