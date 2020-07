Positano. Al Music on the Rocks mascherine obbligatorie in tutte le aree comuni, tavolo riservato escluso. Riportiamo, dunque, di seguito l’avviso pubblicato pochi minuti fa dalla discoteca della perla della Costiera Amalfitana:

Considerati gli ultimi avvenimenti e i recenti interventi del Presidente De Luca in merito, il Music on the Rocks comunica a tutti i suoi clienti che pur rispettando da sempre il protocollo in vigore, per continuare a divertirci insieme per la vostra e la nostra sicurezza, dal week end prossimo l’uso della mascherina sarà obbligatorio in tutte le aree comuni della struttura, esclusivamente al tavolo riservato, mentre si beve sarà concesso toglierla.

Il non rispetto delle regole determinerà l’allontanamento immediato dal locale del cliente inadempiente.