Positano, affluenza incredibile questo weekend: spiagge e stradine colme di visitatori- VIDEO

Un weekend come quelli a cui siamo abituati a Positano. Ogni anno, si sa, la perla della Divina si riempie di gente di questi tempi. Quest’anno, nonostante ci troviamo in un periodo sicuramente particolare, post emergenza, con tantissimi Paesi che non hanno difatti aperto “le frontiere” (in particolare di USA), quindi con importanti incognite che riguardano l’estate, sembra però che il weekend sia davvero incredibile l’affluenza.

Sono due giorni in cui è praticamente impossibile trovare posto auto, o in diverse attività come ristoranti e locali senza prenotazione. Nella serata di ieri, ad esempio, si è palesata la grande serietà del locale Music on the Rocks: sono state rifiutate decine di prenotazioni per garantire il distanziamento sociale e quindi la sicurezza dei clienti. Bisogna prenotare in largo anticipo.

Andare a mare, oltretutto, il sabato e la domenica appare davvero essere un’impresa. Il turismo, di carattere “pendolare”, possiamo dire che Positano sia davvero strapiena.

Quello che possiamo consigliare è, se possibile, far visita a Positano durante la settimana, quando le meraviglie del paese sono sempre evidenti, ma c’è un’affluenza sicuramente minore. Per il weekend ci vogliono le dovute precauzioni.