Positano. A proposito dell’annullamento della serata alla Scogliera, non impediamo ai giovani di riprendersi la vita. Il divertimento responsabile si può. Domani sera ragazzi e ragazze anche nella perla della Costiera amalfitana aspettavano questa serata per divertirsi, il divertimento è una esigenza sociale e psicologica dei giovani. Non dobbiamo cadere nella paura e nella psicosi e formare future generazioni che non vivono la loro vita come abbiamo fatto noi. Il divertimento sia responsabile, ma vi sia, è un diritto, anzi un dovere della comunità, come quello di tutelarli dai contagi, da malattie, da pericoli di ogni sorta, far si che i nostri giovani non vivano chiusi in una vita asociale. Una società che sa trasmettere solo paure e non trova soluzioni per far vivere tutte le sfere della vita è una società fallita. Hater, frustrati, moralisti, tutti diventati virologi. Allora facciamo attenzione si, e rispettiamo le regole, ma senza far perdere la gioia di vivere ai nostri figli . Prudenza , sicurezza, ma non perdiamo l’ottimismo e non diventiamo prigionieri della paura.