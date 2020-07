Positano. A proposito della frana di oggi a confine con Praiano: “Situazione sotto controllo” – Video in esclusiva. Positanonews, come sempre, si è recato sul luogo, nel preciso punto in cui si è verificata la frana a confine tra Positano e Praiano, in Costiera Amalfitana. Cosa è successo, precisamente?

Come si poteva immaginare, gli alberi non hanno mantenuto e si è verificato un movimento franoso. Questa zona, comunque, è completamente deserta: non c’è balneazione, né transito di barche, quindi la situazione non è mutata. Si è soltanto alzato un grosso polverone, in ogni senso. La situazione è completamente sotto controllo. Non si riscontra nessun tipo di problema, né per la viabilità, né tanto meno via mare. Nessun problema neanche per la balneazione.