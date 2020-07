Positano, a Nocelle i cittadini reclamano controlli per le mascherine per chi arriva dal Sentiero degli Dei

A Nocelle, frazione alta di Positano non c’è stata la riapertura delle attività di ristorazione dopo il lockdown. Qui infatti i cittadini chiedono che si osservano le disposizioni minime per evitare i contagi da Covid, reclamando maggiori controlli per le mascherine, specie per le migliaia di escursionisti e visitatori che arrivano dal Sentiero degli Dei. Più volte è stato richiesto di recente l’intervento di Polizia Municipale e Forze dell’Ordine, da parte degli abitanti del borgo. Proprio nella giornata di ieri, abbiamo riportato un episodio analogo, in cui i passeggeri del bus di linea interna che collega il paese verticale con la vicina Praiano, hanno protestato perché due persone sono saliti sul mezzo di trasporto, senza indossare il dispositivo di protezione.