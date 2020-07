Questa sera si sono conclusi i festeggiamenti per la Madonna del Carmelo, nella frazione Nocelle di Positano. Nella piazza antistante alla Chiesetta è stata celebrata la Santa Messa, che è stato un momento molto particolare, con la comunità del borgo montano riunito in preghiera, osservando con accortenza tutte le misure di distanziamento fisico, imposte in queste occasioni da protocollo anti-Covid.

Nocelle ha accolto questa festa con grande gioia, ricorrenza in cui si è ricordato i 110 anni dell’arrivo della statua della Madonna del Carmelo. I riti liturgici sono stati trasmessi anche in diretta Facebook sulla pagina della parrocchia, in modo da condividere questo momento anche con i Nocellesi lontani e tutti i devoti della Patrona. Come da programma, il coro ha intrattenuto i fedeli e dedicato inni alla Madonna del Carmelo.