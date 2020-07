Positano, 11 luglio evento musicale con la grande Marianna Meroni. Ad agosto riparte il teatro. De Lucia: “Non perderemo la tradizione”

Riparte anche la cultura a Positano. Pian piano si sta tornando alla normalità e nella perla della Divina stanno ritornando eventi culturali che ogni anno attirano migliaia di visitatori e rappresentano un vanto per la cittadina costiera.

Il prossimo 11 luglio è previsto un evento musicale con protagoniste le donne, in particolare la grande pianista Marianna Meroni. Quest’ultima ha iniziato lo studio del pianoforte con il M° Luciano Cerroni diplomandosi in “Pianoforte” e “Musica da Camera” presso il conservatorio “S. Cecilia” di Roma. Da sempre interessata al repertorio barocco si è dedicata allo studio del clavicembalo e sotto la guida di Enza Caiazzo si è diplomata con il massimo dei voti presso il conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino.

Contemporaneamente ha frequentato il corso di “Organo e composizione organistica” presso il conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli con Anna Maria Robilotta, conseguendo il compimento medio con il massimo dei voti e frequentando fino al 10° anno. Nel 1989 ha vinto il 3° premio al concorso nazionale Roma ’89 indetto dall’ “Associazione Chopin” di Roma e ha partecipato a varie trasmissioni televisive. Svolge intensa attività concertistica anche come clavicembalista e organista collaborando con varie orchestre, in particolare con la “Nuova Orchestra Scarlatti” e con numerose ensemble barocche. Ha partecipato al progetto “Orgelbuchlein” tenuto dal M° Anna Maria Robilotta presso il conservatorio “5. Pietro a Majella” di Napoli.

Ma non è tutto. Ad agosto, infatti, ripartiranno anche diversi eventi teatrali: in particolare, ci saranno tre eventi da inizio agosto, i quali verranno pubblicizzati poi a tempo debito. “Noi non perderemo la tradizione che ci contraddistingue, neanche in questi periodi”, ha dichiarato il sindaco Michele De Lucia, palesando l’intento di garantire eventi così importanti. Il primo cittadino ha anche assicurato come verranno previsti degli aiuti economici, notizia da noi anticipata nella giornata di ieri, sia per privati che per le aziende.