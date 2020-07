Pomodori al gratin senza glutine

Ingredienti:

• 4 pomodori rossi maturi

• 1 tazza e 1/2 di pane grattugiato senza glutine

• 3 cucchiai di prezzemolo fresco tritato

• 1 spicchio di aglio • sale q.b.

• olio extravergine di oliva q.b.

• pepe nero q.b.

Le verdure al gratin sono un must nella stagione estiva! Di seguito vi proponiamo la ricetta per preparare i pomodori gratinati senza glutine con una panatura che non contiene farina di frumento o suoi derivati. La preparazione è veramente semplicissima, l’importante è sempre scegliere ingredienti di sicura provenienza soprattutto per quanto riguarda il pane verificando che sulla confezione deve riportare l’apposita indicazione “senza glutine” o il simbolo della spiga barrata. Questo consentirà di evitare pericolose contaminazioni. Vediamo ora tutti i passaggi della preparazione!

Preparazione dei pomodori al forno senza glutine

Innanzitutto lavate i pomodori e tagliateli a metà. Con l’aiuto di un cucchiaino o di uno scavino svuotate i pomodori, passate la polpa con il colino in modo da separarla dai semi. Unite alla polpa il pane grattugiato, l’aglio sbucciato e grattugiato, sale, pepe e prezzemolo tritato. Mescolate bene e aggiungete anche un po’ di olio per ammorbidire il mix di pane e aromi. Farcite i pomodori con il ripieno così preparato e adagiateli su di una teglia foderata con carta da forno. Infornate in forno già caldo a 180°C per 30 minuti. A cottura ultimata sfornate e servite. Buon appetito!

Consigli per la conservazione: i pomodori a fette gratinati preparati seguendo questa ricetta possono essere conservati in frigorifero coperti con pellicola trasparente o in un contenitore ermetico per 1-2 giorni. Si sconsiglia il congelamento.