Pogerola di Amalfi piange la scomparsa di Baldino Rinaldi

Pogerola di Amalfi in lutto per la scomparsa di Baldino Rinaldi (fu Vincenzo). A darne il doloroso annuncio i figli Orsolina, Angelina, Maria, Vincenzo, Giovanna, Anna, Gerardo e Letizia, i generi e le nuore, i nipoti ed i pronipoti.

I funerali muoveranno alle ore 17.00 di domani mercoledì 8 luglio dalla casa dell’estinto in via San Michele Arcangelo 17 per la Chiesa di Santa Marina Vergine dove si celebrerà il rito funebre.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.