“PIù MARE MENO TRAFFICO”. LO SLOGAN LANCIATO DA NLG

Più mare meno traffico. È quanto si ripropone la nuova linea diretta della NLG-Navigazione Libera del Golfo tra Napoli e la costiera amalfitana. Il fine settimana infatti si potranno raggiungere le più rinomate località situate nel Golfo di Salerno in breve tempo lasciando l’auto a casa, godendosi l’incantevole paesaggio costiero e risparmiandosi code stradali, caldo e stress per trovare parcheggio.

Su tale tratta è ancora attivo il “PIANO FAMIGLIA “ che prevede la gratuità fino a 2 bambini di età non superiore ai 12 anni e accompagnati da almeno 2 adulti.

Partenza da Napoli il venerdi, sabato e domenica alle 8,35 e 14,40

Da Positano per NAPOLI 10:55 e 16:30

Da Amalfi per Napoli 10;30 e 16;55

Si consiglia l’acquisto on Line per assicurarsi il posto

Biglietterie Napoli NLG 0815520763

Biglietteria Positano NLG

+39 333 849 0024

Biglietteria Amalfi NLG

+39 089 872770

www.navlib.it