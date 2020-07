Pimonte. A 99 anni ottiene il rinnovo della patente.

Domenico Somma ha ottenuto il rinnovo della patente. Fin qui sembrerebbe tutto normale se non fosse che Domenico, detto “Mimmo”, è un nonnino di 99 anni di Pimonte che poco più di un mese fa ha ottenuto “un rinnovo della patente in piena regola”, come ama specificare. “Quando il Dottore è venuto per rinnovarmi la patente, ho voluto dargli prova del fatto che io sapessi ancora guidare la macchina, così è venuto con me a fare un piccolo giro”, ha commentato Mimmo il quale, da buon osservatore del codice della strada, ha aggiunto: “bisogna rispettare i limiti di velocità, gli obblighi e i divieti. Questo è un consiglio che do ai giovani di oggi”.