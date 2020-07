Piano di Sorrento, basilica di San Michele gremita per rendere omaggio una delle prime vittime di Coronavirus -FOTO

Piano di Sorrento. Una bellissima immagine quella che vi proponiamo. Si sta celebrando presso la Basilica di San Michele, infatti, la messa in ricordo di Patrizio Damiano, deceduto un mese fa a causa del Coronavirus: si tratta di una delle prime vittime del virus in Penisola Sorrentina. A rendergli omaggio non solo tantissimi parenti e conoscenti, ma anche tanti uomini di chiesa, tra cui ovviamente il Vescovo: si parla di circa cinquanta preti.

Foto Peppe Coppola Photo 105