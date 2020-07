Piano. Ferma la fibra ottica in via Bagnulo

Riceviamo e pubblichiamo da un nostro lettore relativo al prosieguo dei lavori per la istallazione della fibra ottica.

…….facendo seguito al discorso di poche ore fa riguardante la

mancata attivazione della fibra ottica in Via Bagnulo, ti passo le poche

informazioni raccolte in merito all’argomento. Devi

sapere che all’angolo tra Via Bagnulo e Via Casa Rosa c’è un armadio

della TIM apposto al muro di un giardino sopraelevato al livello

stradale dove converge anche il cavo in fibra. Ma per renderlo

funzionante occorre porre sopra questo armadietto un manufatto di una

quarantina cm di altezza. I proprietari del muro si sono opposti

fortemente a che ciò avvenisse. Sembra per motivi di sicurezza della

loro casa. Siamo in una situazione di stallo da molto tempo e nè la TIM

nè il Comune riescono a risolvere il problema. Basterebbe spostare nei

dintorni l’armadietto in modo da non creare alcuna sorta di disagio. A

chi spetta questa iniziativa? A chi possiamo sollecitare

l’intervento risolutore.