Piano di Sorrento. Sembra ieri ed è già trascorso un anno dall’improvvisa scomparsa di Antonio Irolla, che il 28 luglio 2019 sconvolse l’intera comunità carottese. Con la sua morte è andato via un pezzo di storia della nostra città. Con le sue fotografie Irolla ha documentato la vita di Piano e gli eventi più importanti, lasciando un archivio dall’immenso valore storico. E’ passato un anno ma sembra impossibile che lui non ci sia più e risuona ancora nell’aria il suo “Ciao ragazzi” come saluto a chi incontrava sul suo tragitto. Manca a tutti Antonio Irolla e ci mancherà per sempre, perché a certe assenze non ci si abitua mai. Il suo studio fotografico, nel cuore di Piano, sede anche del Club Napoli, era diventato un punto di riferimento per i tanti tifosi che si davano appuntamento per vedere insieme le partite della loro squadra del cuore o semplicemente per parlare di calcio o di altre passioni in comune.

Grande appassionato delle nostre tradizioni, da sempre confratello dell’Arcinconfraternita Morte ed Orazione, con la sua voce possente cantava il Miserere durante le processioni della Settimana Santa. E l’ultimo saluto che gli è stato tributato in una Basilica di San Michele Arcangelo stracolma nel giorno dei suoi funerali, è stato proprio lo struggente canto del Miserere che ha accompagnato il suo ultimo viaggio risuonando con forza e con le voci rotte dal pianto tra le navate della chiesa. Con grande passione aveva fondato la Rappresentazione Storica che oramai tutti identificano come “la processione di Antonio Irolla”.

Era un uomo buono e generoso, un vero signore d’altri tempi, una persona dal cuore immenso. Il suo spirito goliardico lo portava ad essere sempre sorridente ed a divertirsi con battute e scherzi che tutti coloro che lo hanno conosciuto avranno sperimentato almeno una volta.

Ad un anno dalla morte la famiglia lo ricorderà con un’Eucarestia in suffragio che sarà celebrata sabato 25 luglio alle ore 19.00 nella Basilica di San Michele Arcangelo.