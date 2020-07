Piano di Sorrento. Torna il rischio droga, foto di siringhe choc di Diego Ambruoso “La noia dei giovani” . Finito il lockdown tornano le piaghe di sempre

La noia dei giovani..Sono anni che non vedevo più..questo scempio,ragazzi ma perché fate questo ? Stamattina facendo il solito giro per Piano di Sorrento,mi sono imbattuto in questo schifo, le foto sono state scattate a via gottola, centro storico..Mi fa una rabbia vedere nel 2020 ancora queste problematiche .ragazzi non vi rovinate la vita. Ph Diego Ambruoso

Aggiornamenti. Da notare che le siringhe sono integre quindi non è detto che si tratti di droga. In ogni caso ci sono gli uomini dell’Arma ben attenti al fenomeno, da poco hanno fatto, proprio durante il lockdown, alcune operazioni