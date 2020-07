Piano di Sorrento su tutti i media nazionali come tappa del tour estivo di Renzo Arbore con la sua Orchestra Italiana Partirà il 2 agosto da Portici, alle porte di Napoli, il tour estivo di Renzo Arbore e della sua Orchestra Italiana. Il suo ritorno in tv con il programma “Striminzitic Show” è stato un evento mediatico, ma ora Arbore si ripresenta con la musica, una storia lunga una vita. Dopo la tappa di Portici (Prateria Bosco Inferiore della Reggia), il 4 sarà a Piano di Sorrento (Piazza del Mercato), il 7 a Bisceglie (Divine Follie), il 19 a Cirella Diamante (Teatro dei Ruderi), il 21 a Roccella Ionica (Roccella Jazz Festival), il 23 a Ragusa (Piazza della Libertà), il 26 a Benevento (Benevento città spettacolo), il 29 a S. Maria di Castellabate. A settembre, le prime date ufficializzate sono l’1 a Lioni ed il 3 a Teggiano.

“Renzo Arbore L’Orchestra Italiana”, un marchio di fabbrica, sottolinea una nota presentazione, “diventato nel tempo una vera e propria ‘mission’: promuovere la musica napoletana più internazionalmente conosciuta, rappresentare all’estero l’immagine dell’Italia, suscitare e consolidare simpatia e rispetto verso il nostro Paese”. Ill tour di Renzo Arbore L’Orchestra Italiana è prodotto dalla “Gazebo Giallo” e dalla “Galileo Galilei Production Tv Srl”. Un bel colpo per l’amministrazione carottese di Vincenzo Iaccarino, il cuore della Penisola sorrentina si presenta poi con una viabilità con il Corso Italia asfaltato e Piazza Mercato con un bel lifting in attesa di un progetto di riqualificazione che la renda una delle piazze più belle della Campania.