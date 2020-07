Piano di Sorrento scompare aiuola ingombrante a Piazza Mercato. I lavori che hanno chiuso Piazza della Repubblica sono terminati, come ci informa Vincenzo Califano portavoce dell’amministrazione di Vincenzo Iaccarino. Ora si aspetta un restyling per l’intera area, magari con lo spazio mercatale riqualificato e innovato. Ci sono i privati che stanno facendo belle cose, da Artigiani Scotto a Mamilù e Bar Cafiero , parlando di questo lato, è ora che il pubblico faccia la sua parte, noi la immaginiamo viva, piena di attività, con spazi verdi ben studiati , piazza riqualificata e illuminata. C’è anche il lato di Sant’Agnello, in questo caso dovrebbero esserci sinergie come per molte zone della Penisola Sorrentina. Una nota, spesso chi viene qui la chiama Piazza Mercato ( come pure la ha chiamata Califano) ma il toponimo è Piazza della Repubblica, comunque un’area spaziosa che potrebbe davvero avere una sua bella valorizzazione.