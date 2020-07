Piano di Sorrento. Salvatore Mare e Antonio D’Aniello sul rifacimento del manto stradale di Piazza della Repubblica.

Piano di Sorrento – 31/7/2020: Rifacimento del manto stradale di Piazza della Repubblica.

L’Ente comunale carottese ha comunicato il 28 luglio u.s. al confinante comune di Sant’Agnello, che avrebbe provveduto ad estendere l’intervento anche per la porzione di strada ricadente nel territorio santanellese, senza nessun onere per l’amministrazione guidata dal sindaco Sagristani.

La scusa che potrebbero trovare i nostri amministratori è quella della maggior efficienza e rapidità da parte del Comune. Purtroppo non è così, ma soltanto l’ennesimo intervento basato sull’apparire in vista dell’imminente concerto di Renzo Arbore. Ricordiamo che per Via San Vito si attendono i lavori da anni, ma chiaramente non vengono svolti nonostante sia stata approvata da tempo la convenzione da entrambi i consigli comunali.

In questa vicenda, ancora una volta, si dimostra come il Comune di Piano si è ridotto ad essere il fanalino di coda della penisola sorrentina, addirittura violando diversi principi normativi per sistemare un tratto di strada ed il marciapiede del Comune di Sant’Agnello.

Ricordiamo infatti che un Ente non può effettuare lavori in un altro comune, seppur confinante, se non si è preventivamente stipulata opportuna convenzione, atta a stabilire fra l’altro, la ripartizione dei costi.

Questa vicenda sarà attenzionata dagli scriventi alla Corte dei Conti, giacchè è impensabile che Piano di Sorrento possa intervenire con i propri fondi in territorio santanellese.

I consiglieri comunali

Antonio D’Aniello e Salvatore Mare