Piano di Sorrento, prestare massima attenzione: profonda buca al Corso Italia, angolo via Cavone – FOTO

Una profonda buca è “apparsa” lungo il corso Italia, proprio ad angolo con via Cavone, a Piano di Sorrento. La buca, come si può ben vedere dalle immagini, si trova proprio lunga una striscia di asfalto, utilizzare per un “rattoppo” da poco effettuato.

Prestare massima attenzione, specialmente se si sta circolando su due ruote.

Studi hanno dimostrato come nel 2018 un motociclista su dieci ha perso la vita per ostacoli presenti sulla strada. Secondo Confindustria Ancma, Associazione nazionale Ciclo Motociclo e Accessori, la presenza di buche, ostacoli accidentali o fissi sulla strada, o ai margini di essa, ha provocato la morte di 75 centauri e il ferimento di altri 1.773, corrispondenti al 8.9% e al 3,9% del totale di morti e feriti su due ruote.