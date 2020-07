Piano di Sorrento. Piazza Cota isola pedonale, dubbi dai cittadini ma anche dagli stessi fruitori. Bar Marianiello “Servono i posti per le auto”. La chiusura tutto il giorno è stata bocciata per il caos che si crea, nonostante l’ottimo lavoro della polizia municipale, che vediamo sempre presente, purtroppo gli spazi quelli sono e già il traffico è aumentato a causa di quel poco di turismo che viene dalla Campania ed il Corso Italia è una strada strategica. C’è chi accusa per la mancanza di un piano , dei vantaggi avuti dagli operatori di Piazza Cota ,c’è chi apprezza, ma sull’isola pedonale tutto il giorno anche gli operatori stessi esprimo perplessità come dal Bar Marianiello, una delle attività che non si è fermata mai e funziona, mantenendo assunto tutto il personale , e questo gli fa onore “Servono i posti per le auto, non basta l’isola pedonale”. Fondamentalmente la cosa sembra monca, in effetti se qualcuno vuole andare in Piazza Cota, si trova imbottigliato e per l’esasperazione se ne va probabilmente altrove, occorre agevolare la sosta, occorreva quel famoso parcheggio interrato, senza toccare verde che già è ridotto al lumicino, oppure un piano, sia per il parcheggio che per i locali, una visione d’insieme insomma. Poi il restyling della Piazza andrebbe completato sulla pavimentazione e si sente la mancanza del verde, vi immaginate degli alberi? Sarebbe meno afosa la sera, più bella e salubre. Intanto il problema è parcheggiare “Per fortuna hanno lasciato perdere la chiusura tutto il giorno”