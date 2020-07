Piano di Sorrento piange la scomparsa dell’antiquario Gabriele Pollio, «’O Capitano»

Piano di Sorrento in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’antiquario Gabriele Pollio, conosciuto come «’O Capitano». A darne il doloroso annuncio il fratello Giuseppe con Lilina, la sorella Maria con Antonio, i nipoti e pronipoti, la collaboratrice Tatiana e tutti i familiari.

Il rito funebre sarà celebrato domani sabato 1 agosto alle ore 16.00 nella Chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

Dopo l’estremo saluto riposerà in eterno accanto agli amati genitori ed al fratello Angelo nella tomba di famiglia nel Cimitero di Piano di Sorrento.

La redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianze alla famiglia in questo momento di estremo dolore.