Piano di Sorrento perde un altro pezzo della sua storia. All’età di 76 anni ci lascia Antonino Cafiero, ‘O Pauciano

Piano di Sorrento. Se ne va un altro pezzo di storia della città della penisola sorrentina. All’età di 76 anni ci lascia Antonino Cafiero, per tutti ‘O Pauciano. Per tantissimi anni è stato un punto di riferimento per i carottesi e non solo, con il suo negozio di alimentari nel centro storico di Piano, in Via San Michele. Una persona dal cuore buono, amante della famiglia e del lavoro. Pronto ad accogliere tutti con un sorriso ed una cordialità unica. Se desideravi dell’ottima frutta fresca o della verdura non avevi dubbi, dovevi andare dal Pauciano e trovavi tutto quello che desideravi.

Antonino Cafiero lascia nel dolore l’adorata moglie Rosa, i figli Felicetta, Pietro ed Enzo, il genero Luigi, la nuora Teresa, la suocera Rosa, i cari nipoti, la sorella, il fratello, i cognati, i nipoti e pronipoti.

Il nipote Cristoforo Trapani, chef stellato, ricorda il nonno con un toccante post su Facebook: “Ora racconta anche agli angeli che hai un nipote con le stelle. Ma la stella che brilla sei tu. Ciao nonno”.

Il rito funebre sarà celebrato domani venerdì 31 luglio alle ore 17.00 nella Basilica di San Michele Arcangelo.

La redazione di Positanonews si stringe al dolore dei familiari per il lutto che li ha colpiti ed esprime le più sentite condoglianza.