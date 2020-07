Piano di Sorrento / Meta . Mancanza d’acqua in gran parte della città per un guasto improvviso. Ecco le zone interessate

Piano di Sorrento / Meta . Sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune:

Corso Italia, Largo Annunziata, Piazza Cota, Piazza Della Repubblica, Piazza Delle Rose, Via Bagnulo, Via Carlo Amalfi, Via Casa Lauro, Via Casa Rosa, Via Cassano, Via Cavone, Via Cavoniello, Via Cavottole, Via Dei Pini, Via Dei Platani, Via Dei Tigli, Via Della Stazione, Via Delle Rose, Via Francesco Caracciolo, Via Francesco Ciampa, Via Gennaro Maresca, Via Gottola, Via Legittimo, Via Madonna Di Roselle, Via Maresca Mariano, Via Marina Di Cassano, Via Mercato, Via Mortora, Via Mortora San Liborio, Via Ponte Di Mortora, Via Ponte Orazio, Via Ripa Di Cassano, Via San Giovanni, Via San Michele, Via Santa Margherita, Via Santa Teresa, Via Sant’andrea, Via Savino, Via Trinita’, Via Vincenzo Iaccarino, Vicolo Mortora ed in tutte le traverse della zona.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 03:00 di giovedì 9 luglio 2020.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Anche a Meta sul Corso Italia sono segnalate mancanza d’acqua , un disagio enorme e improvviso in Penisola Sorrentina- Ci segnalano perdite d’acqua ingenti al Cavone, al confine fra Piano e Meta .