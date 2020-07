Piano di Sorrento. Mariella Nica, è solo qui che il mare è vietato così

Piano di Sorrento. Parlando di divieti di balneazione in penisola sorrentina, Mariella Nica ha fatto un intervento interessante

“Non è una situazione italiana, su tutto l’Adriatico vai al mare quando vuoi. Vai al mare e non ti ferma nessuno, non c’è nessun ingresso. Se vai a Ventimiglia non paghi niente, vai al mare quando vuoi in tutta la Liguria, non parliamo della Costiera provenzale, i fazzoletti di spiaggia chiusi alle 19 e i cancelli sbarrati e i muri, sono soprattutto della Costiera sorrentina, contro tutte le leggi europee contro il buon senso e contro tutte le leggi italiane e tutto questo perché la gente sta rinunciano ai propri diritti”.